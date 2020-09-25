ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili toplantıya katılmak üzere çıktığı Samsun yolunda son dönemde yaşanan ilaç tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçisi'nin, Türkiye'den alacaklarının 2.3 milyon dolara çıktığını ve bu yüzden ilaç sevkiyatını durdurabileceklerine yönelik sözleri hatırlatılan Koca'nın sinirden göz altları kızardı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, İLAÇ SEVKİYATINI DURDURMAKLA TEHDİT ETTİ

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield göreve geldiği günden bu yana basın önünde gözükmekten kaçındı, kısıtlı katılımlı toplantılarla yetindi. Belki de ilk geniş katılımlı toplantısı olan DEİK'teki sözleri de hakkındaki tartışmayı tetiklemeye yetti. Büyükelçi Satterfield, ABD'li şirketlerin Türkiye'den alacaklarının 2,3 milyar dolara çıktığını belirterek ödenmemesi halinde ilaç sevkiyatının durduracaklarını söyledi.

SİNİRDEN GÖZ ALTLARI KIZARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uçakta büyükelçinin bu sözleri soruldu. Her zaman naif ve sakin yapısıyla bilinen Koca'nın, söz konusu açıklamalara sinirlendiği ve öfkeden göz altlarının kızardığı öğrenildi.