ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi

Tüm dünyanın gözü 3 Kasım tarihinde yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerine döndü. Seçimlere kısa bir süre kala adaylar seçmenlere vaatlerini aktarmaya devam ediyor. İki başkan adayı dün canlı yayında ikinci kez karşı karşıya gelirken, Biden, Trump'ın koronavirüsü önceden bildiğini iddia etti.

"BİDEN BAŞKAN OLSAYDI ÇOK DAHA FAZLA ÖLÜM OLURDU"

Bu iddiaya cevap veren Trump, böyle bir durumun olmadığını vurguladı ve Biden'ın iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili olarak konuşmasına devam Trump, "Pandemi sürecinde Biden başkan olsaydı çok daha fazla ölüm olurdu" dedi.

"AŞI HERKESE ÜCRETSİZ OLMALI"

Canlı yayında geçen bu diyalogdan sonra Biden koronavirüs aşısıyla ilgili olarak yeni bir vaat verdi ve başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla mücadele planını açıkladı. Biden, "Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı" ifadelerini kullandı.

Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı getirilmesini isteyeceğini ifade etti.

MASKE ZORUNLULUĞUNU GETİRECEK

Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı da oluşturacağını söyledi.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700 bini geçerken, 229 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.