ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı

ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1993'te Yüksek Mahkeme yargıçlığına atamasının ardından geçen 27 yılı aşkın süredir görev yapan Ruth Bader Ginsburg, kanserle mücadelesini kaybetti. Ölümüyle birçok ABD'liyi ve insan hakları savunucusunu derinden yaralayan Ginsburg'ün cenazesine katılan ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Mahkemenin liberal seslerinden biri olan Ginsburg geçen hafta kanserle mücadelesini kaybetti ve 87 yaşında yaşama veda etti. Sadece ABD yargı sisteminde değil, ABD siyasetinde ve popüler kültürde de çok önemli bir yere sahip olan Ginsburg'ün naaşı dün Yüksek Mahkeme'ye çıkarıldı. ABD bayrağına sarılı tabut basamakların en üst tepesine yerleştirilirken birçok insan Ginsburg'e saygısını ve sevgisini sunmak için ziyaret etti.

TRUMP VE EŞİNE BÜYÜK ŞOK

Ziyaretçiler arasında ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump da vardı. Siyah yüz maskeleriyle Ginsburg'e saygı duruşunda bulunan Trumplar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN YUHALADI

O sırada Ginsburg'e ziyarete gelen ABD'liler önce Trump'ı yuhaladı ve daha sonra kalabalık hep bir ağızdan "Seçimle onu gönderin" sloganı attı. Bu tepki karşısında bir şey yapmayan Trump ve eşi hemen alandan uzaklaştı.