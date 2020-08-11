ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

11.08.2020 01:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 02:08

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

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Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.