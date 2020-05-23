ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, 6 ay yürürlükte olmak üzere cuma gününden itibaren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurdu.

"ANLAŞMANIN ABD'NİN ÇIKARINA OLMADIĞI BELLİ OLMUŞTUR"

Başkan Donald Trump'ın takip ettiği ulusal güvenlik stratejisi kapsamında daha önce yapılan tüm anlaşmaları yeniden gözden geçirdiklerini belirten Pompeo, "Başkanın da belirttiği gibi, ABD, yapılan anlaşmaları bugünün gerçeklikleri doğrultusunda gözden geçirmeli ve ABD'nin çıkarına olup olmadığını değerlendirmelidir. Müttefiklerimiz ve kilit ortaklarımızdan gelen bilgiler ışığında ve yaptığımız dikkatli değerlendirmeler sonucunda Açık Semalar Anlaşması'na taraf kalmanın artık ABD'nin çıkarına olmadığı belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, "Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uyması durumunda aldıkları ayrılma kararını tekrar gözden geçirebileceklerini" ifade etti.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, dün Michigan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine ilişkin iddiaları doğrulamıştı. Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Rusya, sorumluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz ancak bu yeni bir anlaşma yapmak ya da bu anlaşmayı yeniden bir araya getirmek için çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair resmi açıklama beklediklerini belirterek, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." dedi.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI NEDİR?

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan ASA'nın Türkiye de tarafları arasında bulunuyor. Rusya, 2-5 Şubat 2016'da ASA çerçevesinde, Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde ASA çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.