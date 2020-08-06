ABD, 3 Kasım'daki seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek

ABD, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor" dedi.

RUSYA'NIN 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDASI

ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, 'Rusya aldatmacası' diyerek iddialara tepki göstermişti.

SEÇİMLERE MÜDAHALE ENDİŞESİ

Bir taraftan da seçimlere müdahaleden endişe duyulan ABD'de istihbarat yetkilileri; Rusya, Çin ve İran'ın seçim altyapısı ve siyasetçilerin özel yazışmalarını hedef alabileceği konusunda uyarıyor.

Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının ardından özellikle Demokratlar yine benzer endişeleri yaşarken, Biden da Rusya ve diğer ülkelere seçimlere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.

TRUMP'TAN SEÇİMLERİN ERTELENMESİ ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savunmuştu.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşanan ABD'de Trump'ın politikaları sık sık eleştiriliyor.