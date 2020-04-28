Aamir Khan kimdir? Aamir Khan nereli, kaç yaşında? Aamir Khan filmleri
Bollywood'un başarılı oyuncusu Aamir Khan,1965 yılında Hindistan Mumbai'de doğdu. Amcası sayesinde küçük yaşta sinemada yer aldı. Ardından Holi filmi ile ekrana geldi. Sarfarosh filmi ile ilk kez Filmfare Ödülü kazandı. Aamir Khan eşi kim? Aamir Khan hayatı haberimizde.
Aamir Khan eşi, yönetmen Kiran Rao'dur. Çift, 2005 yılına evlendi. Khan oyunCuluk ve yönetmenliğin yanı sıra TV'de toplumsal sorunları çözüme kavuşturan bir de program hazırlıyor. Akademi ödüllerine kadar birçok ödül sahibi oyuncu, Bollywood'un en iy oyuncuları arasında gösteriliyor.
AAMİR KHAN KİMDİR?
Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Mumbai, Maharashtra'da dünyaya geldi. Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen olan oyuncunun tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır.
Kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü oldu ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü elde etii. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçildi.
YAADON Kİ BAARAAT FİLMİ SAYESİNDE SİNEMEYA ADIM ATTI
Amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile küçük yaşta sinemaya adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile izleyici karşısına çıktı ve çok bğenildi. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görüldü. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtladı. Başarılı aktör ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir topladı.
LAGAAN FİLMİ İLE AKADEMİ ÖDÜLLERİNE ADAY OLDU
2001 yılında Aamir Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurdu ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterildi, Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazandı. 2006 yılında Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile beğenilmeye devam etti. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile geldi ve bunu 3 idiots (3 Aptal) (2009), Dhoom 3 (2013) ve PK (2014) takip etti. Böylelikle Bollywood film tarihinde zirveye oturdu.
SATYAMEV JAYATE ADLI PROGRAMI HAZIRLADI
Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm arar. Bu bağlamda hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlar.
İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapan oyuncunun bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu oldu. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile dünya evine girdi ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu oldu.
AAMİR KHAN FİLMLERİ
1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan
1974 - Madhosh - Karakter:
1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma
1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj
1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein
1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma
1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma
1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma
1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva
1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja
1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny
1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj
1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley
1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh
1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry
1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu
1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma
1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra
1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar
1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan
1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee
1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna
1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar
1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani
1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja
1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz
1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe
1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh
1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod
2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare
2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra
2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan
2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey
2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad
2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri
2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh
2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania / Sachin
2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad
2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)
2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun
2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu
2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)
2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat
2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)
2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir / Samar
2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK
2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)
2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat
2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar
2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)