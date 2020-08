Aamir Khan filmleri | En iyi Aamir Khan filmlerinin isimleri nelerdir? Tüm filmlerinin isimleri

Tüm dünya tarafından beğeniyle izlenilen Aamir Khan filmleri birbirinden çeşitli ödüller almıştır. Aldığı ödülleri sonuna kadar hak eden Aamir Khan, Hindistan'ın en iyi yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularından birisi olarak bilinmektedir. Şimdi Aamir Khan filmlerinin isimlerini ve en beğenilenleri paylaşalım.

AAMİR KHAN FİLMLERİ NELERDİR?

Aamir Khan filmleri dünya çapında izlenen birbirinden farklı konuları ele alan Hint filmleridir. En beğenilen filmleri 3 Aptal, Dangal, PK, Her Çocuk Özeldir gibi filmleridir.

Özellikle ülkemizde Aamir Khan'a karşı ayrı bir sempati duyulmaktadır. Filmleri çok beğenilmekte ve izlenilmektedir. Sizlere rehber olması amacıyla Aamir Khan'ın en iyi filmlerini araştırdık. Ayrıca tüm filmlere de bu sayfa altından bakabilirsiniz.

Aamir Khan filmleri şu şekildedir: Laal Singh Chaddha, Hindistan Eşkıyaları, Süperstar, Dangal, Dil Dhadakne Do (Seslendirme), PK, Dhoom: 3, Talaash, C.I.D. (TV serisi), Delhi Belly, Dhobi Ghat, 3 Ahmak, Ghajini, Her Çocuk Özeldir, Fana, Onu Sarıya Boya, Mangal Pandey: The Rising, Jab Bhi Choom Leta Hoon, Dil Chahta Hai, Lagaan: Once Upon a Time in India, Mela..

2000 yılından sonra çıkan Aamir Khan filmleri bu şekildedir.

EN İYİ AAMİR KHAN FİLMLERİ HANGİSİDİR?

Sizler için en iyi 5 Aamir Khan filmini derledik. Aşağıdan okuyabilirsiniz.

1-) 3 IDIOTS (3 AHMAK)

Türkiye'de en çok beğenilen Aamir Khan filmi kuşkusuz 2009 yapımı 3 idiots filmidir. 3 Ahmak filmi Hindistan'daki eğitim sistemini çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Oradaki eğitim sistemi biraz bizim ülkemize benzediği için de bu film Türkiye'de çok sevilmiştir. Film sadece lise, üniversite öğrencilerinin değil aynı şekilde büyüklerin anne ve babaların da izlemesi gereken bir filmdir. Film biraz uzun gibi sürse de çok sürükleyicidir ve özellikle sonu çok sürprizlidir. Eğer müsait vaktiniz varsa kesinlikle bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz. 3 ahmak filmi en iyi 250 filmler listesinde 79. sırada yer alıyor.

2-) DANGAL

2016 yapımı Dangal filmi bir diğer en iyi Aamir Khan filmidir. Dangal filminde hem yapımcılık hem de oyunculuk koltuğuna oturan Aamir Khan bu filme 23 ödül kazandırmıştır. İMDB top 250 listesinde 95. sırada yer alan Dangal filmi konu itibariyle Hindistan tarihinde ilk defa bir kadının olimpiyatlarda altın madalya kazanmasını ele alıyor. Gerçek yaşanmış bir hikayeden yapılan Dangal filmi listemizde 2. sırada yer alıyor. Dangal filmi yapım itibariyle bir spor filmidir. Eğer spor, güreş, eğitmen, beden eğitimi hocalığı alanında film arıyorsanız Dangal filmi tam size göre!

3-) HER ÇOCUK ÖZELDİR (TAARE ZAMEEN PAR)

Listenin 3. sırasında Her Çocuk Özeldir filmi bulunuyor. Aamir Khan'ın en iyi filmlerinden birisi olan bu film top 250 film listesinde 84. sırada yer alıyor. Film rahatsız olan bir çocuğun çevresi ve ailesi tarafından dışlanılmasını konu alır. Başrollerinde Aamir Khan olan bu filmi öğretmenler tüm okullarda ders niteliğinde öğrencilere izletmektedir.

4-) ONU SARIYA BOYA

2006 yapımı Aamir Khan filmi olan "Onu Sarıya Boya" top 250 listesinde 228. sırada yer alıyor. Orijinal ismi "Rang De Basanti" olan film Türkçeye "Onu Sarıya Boya" veya "Baharın Rengi" olarak çevrilmektedir. Film bizlere, Hindistan'da geçim derdi olmayan gençlerin, birbirlerini, geçmişlerini ve çevredekilerin birbirlerine karşı nasıl yabancılaştığını anlatıyor. Bu filmde fazla aksiyon yok fakat gençlerin yaşadıkları ile beğenilen bir filmdir. En iyi filmler listesine de girmiştir.

5-) LAGAAN: ONCE UPON A TIME IN INDIA

Listemizin en iyi 5. filmi Lagaan filmidir. En iyi filmler listesinde yer alan Lagaan filminin Türkçe karşılığı "Bir Zamanlar Hindistan" olarak geçmektedir. Film, İngiliz asilzadelere karşı, bir avuç köylü, cahil ve aç Hindistanlının vergiden kurtulmak için verecekleri mücadeleyi anlatıyor. Filmde kriket oyununa yer veriliyor. İngiliz ve Hintlilerin kriket kapışmasına yer verilen filmde Aamir Khan yine başrollerde yer alıyor. 2001 yapımı film 3 saat 44 dakika sürmektedir. Film biraz uzun fakat izlemeye değer bir filmdir diyebiliriz.

AAMİR KHAN'IN TÜM FİLMLERİNİN İSİMLERİ

Aamir Khan oyuncu olarak rol aldığı filmler:

1973 : Yaadon Ki Baarat

1974 : Madhosh

1985 : Holi

1988 : Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti)

1989 : Raakh (Küller)

1989 : Love Love Love (Gençler Severse)

1990 : Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır)

1990 : Jawani Zindabad

1990 : Tum Mere Ho (Sen Benimsim)

1990 : Dil (Kalp)

1990 : Awwal Number (Bir Numara)

1991 : Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk)

1991 : Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz)

1992 : Parampara (Gelenek)

1992 : Daulat Ki Jung

1992 : Isi Ka Naam Zindagi

1992 : Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır)

1993 : Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri)

1994 : Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır)

1995 : Aatank Hi Aatank

1995 : Baazi (Bahis)

1995 : Rangeela (Rengarenk)

1995 : Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız)

1996 : Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı)

1997 : Ishq (Aşk)

1998 : Earth - 1947 (Toprak)

1998 : Ghulam (Köle)

1999 : Mann (Gönül)

1999 : Sarfarosh (Ülkem İçin)

2000 : Mela

2001 : Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu)

2001 : Lagaan (Vergi)

2005 : The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey)

2006 : Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya)

2006 : Fanaa (Kayboluş)

2007 : Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir)

2008 : Ghajini

2009 : 3 Idiots (3 Aptal)

2009 : Luck By Chance

2010 : Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri)

2011 : Big In Bollywood (Belgesel)

2011 : Delhi Belly

2012 : Talaash (Aranıyor)

2013 : Bombay Talkies

2013 : Dhoom-3 (Kargaşa)

2014 : PK (Peekay)

2015 : Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın)

2016 : Dangal

2017 : Secret Superstar (Süperstar)

2018 : Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları)

2020 : Laal Singh Chaddha [Film yapım aşamasındadır.]

Aamir Khan yapımcılık yaptığı filmler:

Süperstar

Dangal

Priya: The Charming Girl of India

P.K.

Satyamev Jayate

Talaash

Delhi Belly

Peepli Live

Mumbai Diaries

Jaane Tu Ya Jaane Na

Her Çocuk Özeldir

Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan'da

Aamir Khan yönetmen olduğu filmler:

Her Çocuk Özeldir

Aamir Khan senarist olduğu filmler:

Satyamev Jayate

We Are Travellers On The Path Of Love

AAMİR KHAN KİMDİR? (KISACA)

Aamir Khan, 14 Mart 1965 yılında Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası sinema yapımcısı amcası ise yönetmen olan Aamir Khan'ın ailesinde yakın akrabaları da sinema sektöründe yer almaktadır.

Aamir Khan'ın babasının, film sektöründe yaşadığı sıkıntılar nedeniyle oğlunun bu alanla ilgilenmesini istememiştir. Fakat her ne kadar babası istemese de Aamir Khan ailesinden gizli gizli birtakım çalışmalarda bulunmuştur.

Birçok kült ve popüler filmde rol alan Aamir Khan'ın en beğenilen filmleri; "3 Idiots" "Dangal" "PK" "Ghajini" "Lagaan" gibi filmlerdir. Bu filmler dünya çapında en iyi filmler listesinde yer almaktadır.

Aamir Khan doğum tarihi : 14 Mart 1965

Aamir Khan kaç yaşında : 55 yaşında

Aamir Khan nereli : Hindistan, Mumbai

Aamir Khan gerçek adı : Mohammed Aamir Hussain Khan

Aamir Khan boyu kaç : 1,63 metre

Aamir Khan kilosu kaç : Bilinmiyor

Aamir Khan burcu ne : Balık