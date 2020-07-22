90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Ünlü iş adamı Kemal Gülman, önceki gün kendisinden 60 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. 90 yaşındaki iş insanı 30 yaşındaki avukat Eda Cileli ile çapkınlık yaparken kameralara yakalandı.

30 YAŞINDAKİ EDA CİDELİ İLE BİRLİKTE

Takvim'den Doğan Savaşın haberine göre; Kemal Gülman, önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle Bodrum'da lüks yatında görüntülendi. Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine kendisinden oldukça genç bir kadınla beraber oldu. 90 yaşındaki iş insanı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.