90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın idman öncesi takımına karşı yaptığı konuşma dikkat çekti. Rumen basınından GSP'nin servis ettiği özel görüntülerde Sumudica, futbolcularına karşı sitem etti.

"50 SANİYE İÇERİSİNDE HER ŞEYİ MAHVETTİNİZ"

Karagümrük maçının ardından ilk idmanda oyuncularına karşı konuşma yapan Sumudica, "50 saniyede 30 bin lira primi kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar 1500 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu primi bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz! Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz! Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Eğer sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde maaşlarımızdan da 3 milyon TL kaybettik. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi kokmaya başladık." ifadelerini kullandı.