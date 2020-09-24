90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz
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90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz

24.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:40

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karagümrük maçında 90+5'te gol yiyen takımına sitem etti. Rumen teknik adam, "Sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. 50 saniye için maaşlarımızdan 3 milyon TL kaybettik. Her şeyi mahvettiniz" ifadelerini kullanarak oyuncularına tepki gösterdi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın idman öncesi takımına karşı yaptığı konuşma dikkat çekti. Rumen basınından GSP'nin servis ettiği özel görüntülerde Sumudica, futbolcularına karşı sitem etti.

"50 SANİYE İÇERİSİNDE HER ŞEYİ MAHVETTİNİZ"

Karagümrük maçının ardından ilk idmanda oyuncularına karşı konuşma yapan Sumudica, "50 saniyede 30 bin lira primi kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar 1500 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu primi bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz! Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz! Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Eğer sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde maaşlarımızdan da 3 milyon TL kaybettik. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi kokmaya başladık." ifadelerini kullandı.

90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz
Haber Yorumları (2)
BİZENE: GİT AL
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YASİN: Tablet istiyorum
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500
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