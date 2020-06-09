Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü

Adıyaman'da bir kişi vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Köseli köyünde meydana geldi. Silah seslerini duyan köylüler Kemal Korkmaz'ın (53) evine girdiklerinde Korkmaz'ı kanlar içerisinde buldu.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal Korkmaz ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kemal Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDAN 9 MERMİ ÇIKARILDI

Cenaze hastane morguna alınırken, karın bölgesine 6, kalçasına 2, eline ise 1 olmak üzere 9 merminin isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrası jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.