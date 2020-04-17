8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun acı haberiyle yıkılan Şallı'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafının altına taziye yorumları yapıldı.

TAZİYE YORUMLARI YAĞDI

Harun Tan'dan olan oğlunu dün akşam tedavi gördüğü hastanede kaybeden Ebru Şallı, acıyla yıkıldı. Dün sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Şallı, takipçilerine "Evde kal" çağrısında bulundu. Şallı'nın çocuğunun vefat ettiğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise son paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak baş sağlığı diledi. Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimler de Şallı'ya baş sağlığı diledi. Şallı'nın oğlu bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İşte Ebru Şallı'ya atılan taziye yorumları...

HADİSE

"Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm..."

IŞIN KARACA

"Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, anneciğine babacığına sabırlar versin... O kadar üzüldüm ki... Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik... Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu..."

GONCA VUSLATERİ

"Ebru Şallı'nın oğlu Pars 8 yaşında hayatını kaybetti... Sevgili Ebru ve Harun'a sabır diliyorum.. Allah rahmet eylesin.. Allah böyle acı kimseye vermesin.. Evlat acısını onlar kadar bilemeyiz.. Çocuklar ölmez, melek olurlar..."

DENİZ SEKİ

"Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm..."

YEŞİM SALKIM

"Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun."

MESUT YAR

"Evlat acısı, kalpte bir kağıt kesiğidir. Ağır ve acı; hep acıtan ağır bir acı. Başın sağ olsun."

MERAL KAPLAN

"Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun"

BERNA LAÇİN

"Sevgili Ebru Şallı evladı Sarp'ı kaybetmiş. Allah sabırların en büyüğünü versin. Başta, Ebru ve Harun olmak üzere tüm aileye başsağlığı dilerim. Allah Beren'e uzun ve güzel bir ömür versin, Allah tüm çocukları korusun."

HİLAL CEBECİ

"Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam."

Ebru Şallı'nın son paylaşımına gelen taziye yorumları