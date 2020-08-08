Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde birden fazla koronavirüs vakası tespit edilen 578 nüfuslu Yamaç Köyü karantina altına alındı.

İlçeye bağlı Yamaç Köyü'nde 7 kişide Kovid-19 vakasının görüldüğü tespit edildi. Birden fazla pozitif vaka tespit edildiğinden ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğundan dolayı 578 kişinin bulunduğu köyün tamamı 14 gün karantina altına alındı.

JANDARMA EKİPLERİ KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATTI

Konu ile ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yenice ilçesine bağlı Yamaç Köyü'nde birden fazla Kovid-19 pozitif vakaların olması ve temaslı sayısının fazlalığı sebebiyle bahsi geçen temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından ötürü toplum sağlığının korunması amacıyla 08.08.2020 tarihi itibariyle 22.08.2020 tarihi saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile köye giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KARANTİNAYA ALINAN KÖY SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Öte yandan Yenice ilçesinde Kurban Bayramı'ndan itibaren karantina altına alınan köy sayısı ikiye yükselirken, köyde virüsün Tekirdağ'dan düğün için gelen bir vatandaş tarafından bulaştığı öğrenildi.