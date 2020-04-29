65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde

Koronavirüsle mücadele devam ederken; önümüzdeki günlerde bazı tedbirlerin kaldırılmasına yönelik 'ilk' normalleşme genelgesinin yayınlanması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; hükûmet tarafından hazırlanan genelgeyle, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi planlanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ HAFTASONU 2 SAATLİĞİNE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Bu kapsamda genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sırasında cumartesi ve pazar günleri iki saatliğine belirlenen kurallar çerçevesinde dışarı çıkabilmesine imkân tanınacağı belirtiliyor.

Ancak söz konusu uygulamanın 15 Mayıs'tan sonra faaliyete geçeceği aktarılıyor.

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzerinin sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Bu kapsamda yasağı delip sokağa çıkan vatandaşlara para cezası kesilirken, 65 yaş üzerinin ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanıyor.