65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?

Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgınında riskli grup arasında bulunan 65 yaş üstüne, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Hemen ardından 20 yaş ve altı için de aynı karar uygulandı. Koronavirüs tablosundaki iyileşme ile normalleşme sürecine gidilmesi sonucu, 65 yaş üstü, 20 yaş altına da bazı ayrıcalıklar tanındı.

65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri bağlamında sokağa çıkışlarına yasak getirilen 65 yaş grubuna, 20 yaş altı da dahil edilmişti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda farklı rahatsızlıkların görülmemesi amacı ile sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altının da faydalanabileceği şekilde esnetildi. Buna göre iki gruba dahil vatandaşlar belli zamanlarda ve uygun koşullarda sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek. Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmelerine izin verilen 65 yaş grubu da 10 Mayıs günü sokağa çıkmıştı.

Sokağa çıkma yasağındaki yaş kısıtlaması ise normalleşme planı dahilinde 27 Mayıs günü kaldırılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 19 Mayıs'ta uygulanacağı gibi Ramazan Bayramında da devam edecek. Peki, sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman son bulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Normalleşme Planı Takvimine göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları bir aksilik olmadığı sürece 1 Haziran günü son bulacak.