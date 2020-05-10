Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın

Koronavirüs salgını ülkemizde gün geçtikçe etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonlarında bir gün sokağa çıkma izni getirilmişti. 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaparak sokağa çıkacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

"MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEYİN"

Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

BUGÜN SAAT 11:00-15:00 ARASI

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verilecek. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma iznini Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Erdoğan, "20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz" şeklinde konuşmuştu.