'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş

Kars'ta ani tansiyon yükselmesi sonucu yere düşüp başını vurarak yaşamını yitirdiği öne sürülen 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı'ya başvurarak annesinin cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Olay sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi ve 11 yıl önce işlenen cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak ve görgü tanıklarının anlattıkları sonrası şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaştı. Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amcasının oğlu Kenan Özkaçak vardı. Köyde yaşayan görgü tanıklarının anlattıkları Ayşegül Hanımın şüphelerini desteklerken yeniden başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

"O BENİM ANNEM GİBİDİR"

Hakkında şüpheler sonrası Müge Anlı canlı yayınına katılan ve yengesi Hatice Özkaçak hakkında, "Annemden çok severim, o benim annem gibidir" diyen Kenan Özkaçak, dün yaşadığı evde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Kenan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından direk mahkemeye sevk edildi.

CİNAYETİN ALTINDAN YASAK AŞK ÇIKTI

Tüyler ürperten olayla ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı, "Son görgü şahidi ortaya çıktı biz bu görgü şahidi ile röportajımızı da yaptık ama ekranda yayınlayamadık. Çünkü o görgü tanığı, cinayeti işleyen kişinin Kenan Özkoçak olduğunu iddia ediyordu. Fakat gerekçesi şuydu bir yasak aşktan bahsetti. Cinayeti tetikleyen konunu bir yasak aşk olduğunu söyledi. Rahmetli bu yasak aşkı öğreniyor. Yasak aşkı öğrendikten sonra 'Siz bana bunu yaptınız bende size bunu yapacağım' diyor ve yasak aşkı çevreye anlatıyor. Hanımefendinin görmemesi gereken bir konuyu görüp karşı tarafı da tehdit etmesi cinayeti tetikliyor."