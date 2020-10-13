6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı

ABD, Utah'ta bir puma 6 dakika boyunca yürüyüş yapan bir kişiyi takip etti. Yürüyüşçü saldırı hazırlığındaki pumayı güçlükle uzaklaştırabildi.

HEM MESAFEYİ KORUDU HEM DE VİDEO ÇEKTİ

Pumayla karşılaşan kişi, pumaya yüzünü dönerek arada mesafeyi koruyarak yürüyüşüne devam ederken bir yandan da pumayı görüntüledi.

TAŞ FIRLATARAK PUMAYI UZAKLAŞTIRDI

Puma çok yaklaşınca taş fırlatan adam pumayı kaçırmayı başarırken izleyiciler 6 dakika boyunca korku dolu anlara tanıklık etti. Canını kurtarmaya başaran kişi, Twitter hesabından görüntüleri yayınladı.