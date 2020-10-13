6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı
13.10.2020 20:35 | Güncelleme: 13.10.2020 20:56
ABD'nin Utah eyaletinde bir puma, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kişiyi 6 dakika boyunca takip etti. Taş fırlatarak pumayı kaçırmayı başaran kişi, canını kurtarmayı başarabildi.
ABD, Utah'ta bir puma 6 dakika boyunca yürüyüş yapan bir kişiyi takip etti. Yürüyüşçü saldırı hazırlığındaki pumayı güçlükle uzaklaştırabildi.
HEM MESAFEYİ KORUDU HEM DE VİDEO ÇEKTİ
Pumayla karşılaşan kişi, pumaya yüzünü dönerek arada mesafeyi koruyarak yürüyüşüne devam ederken bir yandan da pumayı görüntüledi.
TAŞ FIRLATARAK PUMAYI UZAKLAŞTIRDI
Puma çok yaklaşınca taş fırlatan adam pumayı kaçırmayı başarırken izleyiciler 6 dakika boyunca korku dolu anlara tanıklık etti. Canını kurtarmaya başaran kişi, Twitter hesabından görüntüleri yayınladı.