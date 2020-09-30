Gaziantep'te 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 8 kişilik Yavuz ailesinin evine 7 yıldır lağım suyu akıyor. Çift, lağım suyunun üst komşularından geldiğini belirtirken, sitenin alt yapı sorunu nedeniyle zaman zamanevin odalarının tamamının lağım suyu dolduğunu aktardı. Aile, lağım suyu nedeniyle evdeki eşyalar sürekli olarak çürüdüğünü ifade etti ve biri bakıma muhtaç olan 6 çocuğunu lağımın içerisinde büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Valiliği'ne de defalarca başvurduğunu belirten aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan toplamda aylık bin TL yardım yapıldığını kaydetti.

"7 YILDIR DİLEKÇE VERMEDİĞİM KURUM KALMADI"

Yaşadıkları olumsuz durum nedeniyle belediyeye ve diğer yetkililere başvurduklarını belirten Yavuz, "Evimi sürekli üst katlardan akan lağım suyu basıyor. Kimse bu durumla ilgilenmiyor. Komşularıma söylüyorum, onlar da 'İstediğin yere şikayet et' diyor. Üst evin pisliği direkt benim evime akıyor. Ben burayı ne kadar düzeltsem de bir şey değişmiyor. Ben evimi kaç defa boyadım ama aynı durum sürekli tekrar ediyor. 7 yıldır ben bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. 7 yıldır da dilekçe vermediğim kurum kalmadı. Ancak hiçbir işlem yapılmıyor" dedi.

"LAĞIM SUYU NEDENİYLE ÇOCUKLARIMIN HASTA OLMASINDAN KORKUYORUM"

Terlik imalathanesinde çalıştığını aktaran baba Ali Yavuz, evi sürekli olarak lağım suyu bastığı için izin istediğini ve bu nedenle işinden olduğunu söyledi. 3 aydır başka bir iş bulamadığını ifade eden Yavuz, "Eşyalarımın hepsi gitti. Hepsi pisliğin içinde kaldı. Şu anda evde bulunanlar da yakınlarımın yardım amaçlı verdiği eşyalardır. Lütfen yetkililer bize yardım etsin. Benim 6 tane çocuğum var. Bunlar bu şekilde okula gidemiyor. Çocuklarımın lağım suyundan dolayı hasta olmalarından korkuyorum. Zaten salgın dönemindeyiz. Evimin bu halinden dolayı işimden de oldum. Aklım hep çocuklarımda kalıyordu. Çünkü her an ne olacağı belli olmuyor. Lağım suyu bastığı zaman ailecek sıkıntı yaşıyoruz. Şuanda işsizim. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum. Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMI NASIL KORUYACAĞIMI BİLMİYORUM"

Anne Nedime Yavuz da yaptığı açıklamalarda yaşadıkları zorlukları anlattı ve yetkililerden yardım istedi. 6 tane çocuğu olduğunu belirten Yavuz, "En küçüğü 4 yaşında. Çocuklarımı pislikten nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Evimin tadilatının yapılmasını istiyorum. Bu evi ben bu hale getirmedim. Geçen yıl bu atık sulardan dolayı çamaşır makinem bozuldu. Onu da yaptıramadım" ifadelerini kullandı.

"PİSLİĞİN İÇİNDE ÇOCUKLARIMI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bakıma muhtaç bir çocuğu olduğunu söyleyen ve yaşanan kötü durumun dayanılamayacak seviyede olduğunu belirten anne Yavuz, "Mutfağa pis su akarken diğer yandan yemek yapıyorum. Duvarlara akan pis suyun kokusundan dolayı evde oturulmuyor. Evimi günde 2-3 defa temizliyorum ama yine de yeterli olmuyor. Birde benim bir oğlum bakıma muhtaç hastadır. Oğlumun raporu da var. Bu pisliğin içinde çocuklarımı büyütmeye çalışıyorum. Bir yandan evimi nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum bir diğer yandan evlatlarımı korumaya çalışıyorum. Ben bir anne olarak yardım istiyorum. Bu yardımı da kendim için değil evlatlarım için istiyorum. Çocuklarımın yattığı odanın her yanından lağım suyu akıyor. Evlatlarım için endişe ediyorum" dedi.

Öte yandan aynı lağım akıntısının site içerisindeki başka dairelerde de yaşandığı belirtilirken, belediye yetkililerinin duruma duyarsız kaldığı vurgulandı.