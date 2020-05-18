59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz

Salgın nedeniyle vaktini evinde geçiren 59 yaşında Hakan Peker, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Görücü usulü evlenebileceğini söyleyen Peker, "Sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz" dedi.

"UZUN BOYLU, ESMER VE GÜZEL HANIMLA HOŞ OLUR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının magazin müdürüyle görüntülü olarak röportaj yapan Peker, özel hayatıyla ilgili "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de."Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur. Herkes koronavirüs testi yaptırsın, sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz." cümlelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından dolayı herhangi bir ekonomik zorluk yaşamadığını söyleyen şarkıcı, "Bir yıl çalışmasam da sorun olmaz" dedi.