56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı

Salgın nedeniyle vaktini evinde geçiren ve YouTube kanalına içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine adından söz ettirecek bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Avşar, bornozuyla kamera karşısına geçti.

Sporu hayatından çıkarmadığı için kusursuz bir fiziği olan 56 yaşındaki Hülya Avşar, deri bacak dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımını yoruma kapatan Avşar, sadece gül emojisi koydu.