51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz

51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram hesabında 131 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, bikinili pozunu "Tatil hisleri"notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü ismin paylaşımına milyonlarca beğeni ve binlerce yorum geldi.

KUMSALDA UZANDIĞI BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kumsalda uzandığı bikinili bir pozunu paylaştı. Lopez'in "Yazın son anlarına tutunuyorum" notuyla paylaştığı poza 2,4 milyon beğeni geldi.