İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 5. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

5. GÜN İFTAR MENÜSÜ

5. gün iftar menüsünyle misafirlerinize özel bir sofra hazırlayacaksınız. Padişahlara layık Ali nazik kebabı ve Lübnan'a özel lezzetlerden falafel ile misafirlerinize ziyafet sunarken Anadolu lezzetlerindne Eğin piyazı menüyü tamamlayacaksınız. İftar sonrası, kazandibi tatlısı ile misafirlerinize unutulmaz bir iftar sofrası hazırlayabilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI

FALAFEL