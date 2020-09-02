5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, bir kız bebek daha beklediği öne sürülmüştü. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi.

BEBEĞİNİN BABASINDAN BAHSETMEDİ

TV100'de yer alan habere göre: Hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt veren Uzerli, "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Başarılı oyuncu Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.