5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Yayınlanmaya başladığı dönemde yüksek reytingler alan ve geçen yıllara rağmen tekrar tekrar çekilen Çocuklar Duymasın dizisinde 2002-2005 yılları arasında ailenin kızı Duygu'yu canlandıran Ayşecan Tatari bugünlerde bebek bekliyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Bir süredir eşi Edip Tepeli ile birlikte Bodrum'da olan Tatari, Instagram hesabından deniz kenarında çekilen fotoğrafını paylaştı. 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu fotoğrafına "Haziran, 2020, Bodrum, ilk deniz" notunu düştü.