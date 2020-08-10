48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Göksel, son olarak bikinili bir pozunu paylaştı.

48 yaşındaki Göksel instagram hesabından paylaştığı püskül detaylı bikinisiyle hayranlarından tam not aldı. Karantina döneminde biraz kilo aldığını ima eden şarkıcı, fotoğrafını"Bu yaz herkes biraz tombuling?" notuyla paylaştı.

Göksel'in paylaşımını gören Ayşegül Aldinç ise sessiz kalamayarak "Şahanesin" yorumunu yaptı.

İşte Göksel'in dikkat çeken bikinili pozu: