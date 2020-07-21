46 nerenin plaka kodu? 46 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 46 plaka kodu Kahramanmaraş iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 46. sırada olan ilimiz Kahramanmaraş'dır. Kahramanmaraş'ın plaka kodu 46'dir.

46 NERENİN PLAKASI?

46 plakası hangi ilin? : Kahramanmaraş

46 il plakası Kahramanmaraş iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 46 olanlar Kahramanmaraş iline ait demektir.

Ayrıca 46 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Kahramanmaraş'ın ilçelerini simgelemektedir. Yani 46 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Kahramanmaraş'ın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

KAHRAMANMARAŞ İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Kahramanmaraş'nın plaka kodu 46'dir. Ek olarak plakada 46 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Kahramanmaraş'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Kahramanmaraş Merkez plaka kodu harfleri: AC' den AZ' ye kadar 001 - 999 arası

HA' dan HZ' ye kadar 001 - 999 arası

DA' dan DZ 'ye kadar 001 - 999 arası

KA' da KE' ye kadar 001 - 999 arası

FA' dan FZ' ye kadar 001 - 999 arası plakaları mevcuttur.

Ek olarak Maraş merkez J 0001 - 1999 arası, K 0001 - 1999 arası, M 0001 - 1999 arası ve T 0001 - 1999 arası plaka numarası ve harflerine sahiptir.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi plaka kodu harfleri: K ve M harfleri 6000 - 6999 arasında, P ve T harflerini 0001 - 9999 arasında kullanır.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi plaka kodu harfleri: E 0001 - 9999 arasında, EA 001 - 999 arasında, K 3001 - 3999 arasında, M 3000 - 3999 arasında, ME 001 - 999 arasında, T 3001 -4000 arasında plakalar kullanılır.

Kahramanmaraş Andırın ilçesi plaka kodu harfleri: K harfi için 4000 - 4999 arasında ve N harfi için 0001 - 9999 arasında plakalar kullanılır.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi plaka kodu harfleri: D harfi 0001 - 9999 arasında, J harfi 2000 - 2999 arasında, K harfi 2000 - 2999 arasında ve T harfi için 2000 - 2999 arasında plaka kodları kullanılır.

Kısacası Kahramanmaraş iline kayıtlı olan araçların plakası 46 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.