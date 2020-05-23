40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi

Samsun'un Havza ilçesinde kurulacak gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen 40 metrelik fırın ünitesi, tırla ilçeye getirildi.

Havza'da kurulan gaz beton fabrikası için Çin'de üretilen, 40 metre uzunluğunda, 3,5 metre çapında, 78 ton ağırlığındaki fırın ünitesi ile diğer fabrika ekipmanlarını taşıyan 7 tır, Çin'den gemiyle İskenderun Limanı'na getirildikten sonra kara yoluyla 5 günde Havza'ya ulaştırıldı.

ÜST GEÇİT BARİYERLERİ SÖKÜLDÜ

Fırın ünitesinin bulunduğu tırın, Ankara-Samsun kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üst geçidinde dönememesi üzerine, yolda bulunan bordür taşları ve üst geçidin bariyerleri sökülerek aracın geçmesi sağlandı.

"HAVZA OSB GELİŞECEK"

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da taşıma ve geçiş işlemlerini takip etti. Fabrikayı kuran firmanın yetkilisi İbrahim Çelebi, Yılmaz, Özdemir ve Acar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yılmaz, önceliklerinin bölgeye daha çok yatırımcı çekmek olduğuna işaret ederek, "Havza OSB'ye ne kadar çok yatırımcı çekersek ilçemizde kalkınma o denli hızlı olur. Havza OSB, ulaşım imkanları ile yatırımcılar için cazip imkanlar sunmakta. İnşallah kısa sürede gelişecek ve büyüyecek." dedi.

"YATIRIMA ARA VERMEDEN DEVAM EDEN FİRMA SAHİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Belediye Başkanı Özdemir de Havza OSB'nin, hareketlenmesi ile hızlı bir büyüme ve gelişme sürecine gireceğini vurgulayarak, "Burada kurulacak fabrikaların artması ile Havza, istihdam açısından önemli bir merkez olacak. Bugün, o günlerin yaklaştığının bir göstergesi. Üretime ve istihdama ihtiyacımız olduğu bu dönemde yatırımlarına ara vermeden devam eden firma sahibi kardeşlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İNŞALLAH KURULACAK FABRİKALAR İLE İSTİHDAM ARTACAK"

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Acar da en büyük hallerinden birinin gerçekleştiğini dile getirerek, "OSB'de bir fabrikamız üretime başladı, diğer fabrikamız üretime geçmek için çalışıyor. İnşallah kurulacak bu fabrikalar ile hem ekonomi canlanacak hem de ilçemizde istihdam artacak." ifadelerini kullandı.

70 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Çelebi ise Havza OSB'de 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Fabrikamız tamamlandığında 100'e yakın istihdam sağlayacağız. Bugün OSB'ye ulaşan fırın ünitesi ve diğer parçaların montajı ile kısa sürede imalata geçmeyi hedeflemekteyiz." dedi.