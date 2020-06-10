Mevsimlik işçinin 4 yaşındaki çocuğunda koronavirüs çıkınca 200 kişilik çadırkent karantinaya alındı

Şanlıurfa'dan Eskişehir'e mevsimlik tarım işçisi ailesiyle birlikte giden 4 yaşındaki çocukta koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Çadırkent 14 günlüğüne karantina altına alındı, 6 kişilik filyasyon ekibi ise çocuğun temas halinde olabileceği kişilerden numune alıyor.

Şanlıurfa'dan Eskişehir'in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 1 çocukta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent karantina altına alındı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Eskişehir'in İnönü ilçesine ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan gelen 4 yaşındaki erkek çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan çocuk gözlem altına alınırken, 200 nüfuslu çadırkent de 14 günlüğüne karantina altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İnönü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince virüs testi pozitif çıkan çocuğun temas halinde olabileceği düşünülen işçiler ile ailelerinden numune örnekleri alınıyor.

FİLYASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

6 kişilik filyasyon ekibi tarafından çadırların bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediliyor. İzole altına alınan çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.