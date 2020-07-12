33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da bir araya geliyor

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi, değişim rüzgarlarını ekonominin önemli simalarından takip edebilmesi amacıyla Lob'in Türkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, 19 Temmuz'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda toplanıyor.

TÜKETİCİYE GÜVEN VERENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Tüketiciye güven veren, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirileceği Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi her yıl gündeme damgasını vuran konuları ele alarak ekonomik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası oldu. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, teknoloji ile gelişen eğilimleri, etkin atılımları yakından takip edenlerin ajandasında şimdiden yerini aldı.

DİJİTAL DÜNYA, DİJİTAL EKONOMİ

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

ZİRVE, DAVETLİLERİNİ BEKLİYOR

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 19 Temmuz'da davetlilerini bekliyor.

Ayrıca 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek Zirve etkinliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 kapsamında yayınlanan genelgelere uyulması gerektiği de hatırlatıldı.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

Misafirlerin girişte ateşleri ölçülecek.

Tüm misafirlerin etkinlik boyunca maske takması zorunlu olacak. Maskesi olmayan misafirlere ise girişte maske temin edilecek.

Hem girişte hem davet salonunda hem de yalı içerisinde dezenfektan üniteleri bulunacak. Girişte tüm misafirlerin ellerini dezenfekte etmeleri gerekiyor.

Sandalyeler arası 1 metre olacak şekilde oturma düzeni sağlanacak.

Misafirlerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına davet boyunca uymaları gerektiği belirtildi.