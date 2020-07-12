33. ULUSLARARASI TÜKETİCİ KALİTE ZİRVESİ" TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINA PANDEMİ ETKİSİ VE HİJYEN" VE ULUSLARARASI HİJYEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi teknoloji ve bilgi devrimlerini takip eden öncü iş insanlarını ve ekonomistleri bir araya getiriyor.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi, değişim rüzgarlarını ekonominin önemli simalarından takip edebilmesi amacıyla Lob'in Türkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi19 Temmuz'da Sait Halim PaşaYalısı 'nda toplanıyor.

Tüketiciye Güven Verenler Ödüllendirilecek

Tüketiciye güven veren, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirileceği Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi her yıl gündeme damgasını vuran konuları ele alarak ekonomik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası oldu. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, teknoloji ile gelişen eğilimleri, etkin atılımları yakından takip edenlerin ajandasındaşimdiden yerini aldı.

Dijital Dünya Dijital Ekonomi

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 19 Temmuz'dadavetlilerini bekliyor.

19 Temmuz tarihinde gerçekleştireceğimiz Tüketici Zirvesi etkinliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 kapsamında yayınlanan genelgelere uyulması gerektiğini hatırlatmak isterim.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken başlıca maddeleri aşağıda özetledim.

Misafirlerin girişte ateşleri tarafımızdan ölçülecektir.

Tüm misafirler etkinlik boyunca maske takmalıdır. Maskesi olmayan misafirlere girişte tarafımızdan maske temin edilecektir.

Hem girişte hem davet salonunda hem de yalı içerisinde dezenfektan ünitelerimiz mevcuttur. Girişte tüm misafirlerin ellerini dezenfekte etmeleri gerekmektedir.

Sandalyeler arası 1 metre olacak şekilde oturma düzeni tarafımızdan sağlanacaktır.

5.Misafirlerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına davet boyunca uymaları gerekmektedir