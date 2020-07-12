33. ULUSLARARASI TÜKETİCİ KALİTE ZİRVESİ" TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINA PANDEMİ ETKİSİ VE HİJYEN" VE ULUSLARARASI HİJYEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

33. ULUSLARARASI TÜKETİCİ KALİTE ZİRVESİ" TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINA PANDEMİ ETKİSİ VE HİJYEN" VE ULUSLARARASI HİJYEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR.

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi teknoloji ve bilgi devrimlerini takip eden öncü iş insanlarını ve ekonomistleri bir araya getiriyor.

33. ULUSLARARASI TÜKETİCİ KALİTE ZİRVESİ
12.07.2020 20:22 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:26

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi, değişim rüzgarlarını ekonominin önemli simalarından takip edebilmesi amacıyla Lob'in Türkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi19 Temmuz'da Sait Halim PaşaYalısı 'nda toplanıyor.

Tüketiciye Güven Verenler Ödüllendirilecek

Tüketiciye güven veren, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirileceği Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi her yıl gündeme damgasını vuran konuları ele alarak ekonomik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası oldu. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, teknoloji ile gelişen eğilimleri, etkin atılımları yakından takip edenlerin ajandasındaşimdiden yerini aldı.

Dijital Dünya Dijital Ekonomi

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 19 Temmuz'dadavetlilerini bekliyor.

19 Temmuz tarihinde gerçekleştireceğimiz Tüketici Zirvesi etkinliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 kapsamında yayınlanan genelgelere uyulması gerektiğini hatırlatmak isterim.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken başlıca maddeleri aşağıda özetledim.

Misafirlerin girişte ateşleri tarafımızdan ölçülecektir.

Tüm misafirler etkinlik boyunca maske takmalıdır. Maskesi olmayan misafirlere girişte tarafımızdan maske temin edilecektir.

Hem girişte hem davet salonunda hem de yalı içerisinde dezenfektan ünitelerimiz mevcuttur. Girişte tüm misafirlerin ellerini dezenfekte etmeleri gerekmektedir.

Sandalyeler arası 1 metre olacak şekilde oturma düzeni tarafımızdan sağlanacaktır.

5.Misafirlerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına davet boyunca uymaları gerekmektedir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Özgür Özel Fatih Sultan Halife Hafter
Magazin Reynmen Hande Yener Çağla Şıkel Merve Boluğur
Spor Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: 33. ULUSLARARASI TÜKETİCİ KALİTE ZİRVESİ" TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARINA PANDEMİ ETKİSİ VE HİJYEN" VE ULUSLARARASI HİJYEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 20:43:51. #1.14#
title