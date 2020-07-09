3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içiren ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.
09.07.2020 03:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:13
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.
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GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre M. K. isimli bir şahıs 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kızıltepe'de polis ekipleri M.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı.
SAVCILIKTA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Hastane sağlık kontrolünden geçirilen şahıs savcılığa çıkarıldı. Şahsın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.