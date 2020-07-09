3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki kız çocuğuna sigara içirmeye çalışan şahıs, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre M. K. isimli bir şahıs 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Kızıltepe'de polis ekipleri M.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı.

SAVCILIKTA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Hastane sağlık kontrolünden geçirilen şahıs savcılığa çıkarıldı. Şahsın savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.