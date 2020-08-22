Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı

Milli futbolcularımız Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Rennes'i konuk etti. Ligue 1'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçındaki karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan isimlerden Burak Yılmaz 64. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 90. dakikada oyuna dahil edildi.

Karşılaşmada goller 40'ıncı dakikada Bamba ve 74'üncü dakikada da Silva'dan geldi. Bu iki ismin karşılıklı attığı gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

AZ SAYIDA SEYİRCİ MAÇA ALINDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda seyircinin maskeyle stada alındı.

2. HAFTA REIMS İLE OYNAYACAK

Ligue 1'in yeni sezonuna beraberlikle başlayan Lille, 2. hafta oynanacak maçta 30 Ağustos Pazar günü Reims deplasmanına çıkacak.