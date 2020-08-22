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3 Türk milli futbolcunun formasını giydiği Lille, Rennes ile yenişemedi

Fransa Ligue 1'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Lille, kendi sahasında Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

3 Türk milli futbolcunun formasını giydiği Lille, Rennes ile yenişemedi
22.08.2020 23:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:07

Fransa Ligue 1'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Lille, kendi sahasında Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Rennes'i konuk etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda seyircinin maskeyle stada alındığı karşılaşmada goller 40'ıncı dakikada Bamba ve 74'üncü dakikada da Silva'dan geldi. Bu iki ismin karşılıklı attığı gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Milli futbolcularımızdan Mehmet Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan isimlerden Burak Yılmaz 64'üncü dakikada, Yusuf Yazıcı ise 90'ıncı dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte iki takım da yeni sezona birer puanla başladı.


Kaynak: DHA

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