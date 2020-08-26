28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor

Özge Sevinç, Kütahya'da ailesinin yanında hayatını kaybetti. Ablası Özlem Çelik ise kız kardeşinin son buldukları yerde altının bezli olduğunu ve kollarında sigara söndürüldüğünü gördüklerini belirtti. Abla Çelik, kardeşinin o hale gelmesiyle ilgili ise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan abla Özlem Çelik şunları anlattı "Kız kardeşim 11 yıl önce İsmail Uysal ile birlikte yaşamaya başladı, daha sonra ise resmi nikah yaptılar. Sekiz yıl evli kaldılar ve bu evliliklerinden bir çocukları oldu.

"EVLENDİĞİ CİHAN BALABAN'IN ANNESİ 65 YAŞINDAKİ ADAMIN YANINA YOLLAMIŞ"

Kardeşimin daha sonra İsmail Uysal'dan ayrılıp Cihan Balaban ile yaşamaya başladı. Bu birlikteliklerinde de 11 aylık bir kız çocukları var. Cihan Balaban nedenini bilmediğimiz bir sebepten dolayı hapiste. Cihan Balaban hapse girdikten sonra kız kardeşim Kütahya'ya gelmek istemiş ancak Cihan Balaban'ın annesi Elif Balaban izin vermemiş. Bu kadın daha sonra kız kardeşimi zorla 65 yaşındaki Ahmet Sevinç'in yanına yollamış ve kardeşim bu adamla geçtiğimiz nisan ayında nikah yapmış.

"AHMET SEVİNÇ'İ ARADIĞIMIZDA BİR ODUNCUNUN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

13 Temmuz'da da Ahmet Sevinç, babamı arayıp, 'Kızını otobüse bindirip gönderdim' dedi. Ancak babam söylenilen firmaya gittiğinde kız kardeşimin gelmediğini gördü. Ahmet Sevinç'i tekrar arayıp sorduğumuzda Özge'nin yanında olmadığını, Yılmaz Akkoca adlı oduncu bir adamın yanında olduğunu söyledi.

"BULDUĞUMUZDA ALTI BEZLENMİŞTİ, KOLLARINDA SİGARA İZLERİ VARDI"

Bunun üzerine kalkıp Sındırgı'ya Yılmaz Akkoca'nın evine gittik. Evde kardeşim yarı baygın bir şekilde yatıyordu. Altı bezlenmişti, kollarında da sigara izine benzer yara izleri vardı. 'Sana bunu kim yaptı' diye sorduğumuzda da konuşmakta güçlük çekerek, Ahmet Sevinç ve Cihan Balaban'ın annesi Elif Balaban'ın yaptığını söyledi. Ahmet Sevinç tarafından dört aydır evde zorla tutulduğunu bu durumu birine söylerse de öldürüleceğini anlattı.

"EVDE YATAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ"

Kardeşimi alıp hastaneye götürdük. Kardeşime darp raporu verildi. Daha sonra taburcu edilince de, Özge'yi alıp Kütahya'ya geldik. Kardeşim evde de konuşmakta güçlük çekiyordu, fenalaşınca yeniden hastaneye götürdük, muayene olduktan sonra tekrar eve gönderildi. 23 Temmuz'da da kardeşim evde yatağında hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyoruz. Ahmet Sevinç, Elif Balaban ve Yılmaz Akkoca'dan şikayetçi olduk, hepsinin ceza almasını istiyoruz."