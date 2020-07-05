27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu

Kırıkkale'de 27 yaşındaki genç, evinde temizlemek istediği tabancasının ateş alması sonucu çıkan kurşun hem kendisini hem de annesini yaraladı.

SAĞ VE SOL VE SOL BACAKLARINA İSABET ETTİ

Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2249. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bir odasında ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını temizlemek isteyen M.K. (27), kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun hem kendisine hem de annesi D.K.'nın sağ ve sol bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğul, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.