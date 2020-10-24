24 Ekim MasterChef yemekleri! Kimchi nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Kimchi tarifi, malzemeleri | Kore turşusu nasıl yapılır?

24 Ekim Cumartesi tarihinde MasterChef'te Güney Kore yemekleri yapıldı. Bir otomotiv fabrikasında çekilen ve Koreliler tarafından da denenecek olan bölümde 5 adet Güney Kore mutfağından yemek yapılacak. Peki, Kimchi nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Kimchi tarifi, malzemeleri... Menüde yer alan Kimchi, Kore turşusu olarak adlandırılır. Kimchi, çeşitli sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanıyor ve uzun, sağlıklı yaşamın sırrı olarak gösteriliyor.Kimchi nasıl yapılır?

KİMCHİ (KORE TURŞUSU) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet Çin marulu (lahanası)

1 adet Japon turpu

2 adet havuç

6-7 dal yeşil soğan

1 adet pırasa

1 adet kuru soğan

5 cm kadar zencefil

4 adet sarımsak (sarımsak seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz)

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı pul biber (daha fazlada olabilir)

Yarım bardak balık sosu (isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz ben kullanmadım)

KİMCHİ (KORE TURŞUSU) TARİFİ YAPILIŞI

Marulumuz iyice yıkayıp dörde bölüyoruz daha sonra onları da büyük büyük kesiyoruz.

Daha sonra iyice tuzlayıp 30 dakika bekletiyoruz.

Turplarımızı ve havuçlarımızı ince uzun kesiyoruz. Soğan ve pırasalarımızı da ince ince kesiyoruz.

Marulları iyice sudan geçirip bunların hepsini bir kaba alıyoruz.

Pirinç lapasını yapıyoruz 2 bardak suya 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 2 yemek kaşığı şekeri koyup karıştırıyoruz

Kaynayınca alıyoruz ve 2 yemek kaşığı pul biberi isterseniz acı seviyorsanız 4 yemek kaşığı kadar da pul biberi koyup karıştırıp robottan geçirdiğimiz sarımsak soğan ve zencefil katışımının içine döküp 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve iyice karıştırıp soğumasını bekliyoruz.

Bu aşamada isteyen balık sosunu da ekleyebilir.

30 dakika beklettiğimiz marulları iyice sudan geçiriyoruz bütün sebzeleri ve yaptığımız lapayı karıştırıyoruz.

Daha sonra bir kavanoza koyuyoruz serin bir yerde 2-3 gün veya 1 haftaya kadar bekletiyoruz. Afiyet olsun.