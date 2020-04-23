23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Ardahan'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 23 Nisan'a beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.
23.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:46
Ardahan, 23 Nisan'a beyaz örtüyle uyandı. Nisan ayının sonlarında yağan kar görenleri şaşırttı.
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti.
VATANDAŞLAR ŞAŞKIN
Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu. Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.
İşte kentten gelen kar manzaraları;