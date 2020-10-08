2020 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvurusu ne zaman yapılır? VGM burs başvurusu neden hata veriyor?

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısının ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma

Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim