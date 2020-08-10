2020 LGS tercih sonuçlarına ilişkin MEB analiz raporu: Anadolu İmam Hatip, Fen Lisesi, Meslek Lisesi tercih oranları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaokulu tamamlayan öğrencilerin ortaöğretime geçişi için merkezi ve yerel olarak iki farklı şekilde yerleştirme işlemi yapılıyor. 2019 yılına oranla 2020 yılında yaklaşık yüzde 40 artışla öğrenci mezun oldu. 20 Haziran'da düzenlenen LGS ile artan öğrenci oranı iki farklı şekilde liselere yerleştirildi.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.

2020 LGS MERKEZİ SINAV PUANINA GÖRE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 LGS kapsamında merkezi sınav puanına göre yerleştirme için toplam 571.704 öğrenci tercih yapmış ve 212.485 öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir. 2020 yılında Merkezi Sınava katılan öğrencilerin yüzde 38,84'ünün sınavla okullara yönelik tercih yapmış ve bu oran 2019 yılına göre yüzde 42,68 düşmüş.

LGS OKUL TÜRÜNE GÖRE TERCİH SONUCU DAĞILIMI

2020 LGS kapsamında yapılan Merkezi Sınav sonucuna göre öğrenciler en fazla 10 okul tercihinde bulunabilmektedir. 2020 yılında alınan kararla sınavlı okul tercihi sayısı 5'ten 10'a çıkarıldı. Bu kararla öğrencilerin daha fazla okul tercihinde bulunmasına imkan tanınmış oldu. Öğrencilerin tercih eğilimlerini incelemek amacıyla okul türüne göre tercihlerinin dağılımı şöyle:

1. tercihinde Fen Lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46,7'dir. Fen Lisesinden sonra en fazla tercih edilen okul türlerinin sırasıyla Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülüyor. Merkezi Sınavla yerleşen öğrencilerin 2. ve 10. tercihleri arasındaki tercihlerin dağılımı, öğrencilerin tercihlerinin Anadolu Liselerinde yoğunlaştığı ve Fen Liselerine ilgörülüyor. Öğrencilerin yalnızca yüzde 6,7'si 1 tercih yapmış, yaklaşık yarısı ise (yüzde 48,0) en fazla 4 tercih yapmıştır. Öğrencilerin yalnızca yüzde 11,8'i 10 tercih hakkının tümünü kullanmış. 2019 yılındaki tercih dağılımı ile kıyaslandığında öğrencilerin yoğunlaştığı okul türlerinin benzerlik gösterdiği görülüyor.

ORTAOKUL VE LİSE TÜRLERİ ARASINDAKİ GEÇİŞLER

Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde okul türleri arasındaki geçiş oranları, öğrencilerin lise tercih eğilimlerini belirlemek açısından önemlidir. Bu kapsamda, merkezi sınav puanına göre farklı lise türlerine yerleşen öğrencilerin mezun oldukları okul türlerine göre dağılımı şu şekilde:

2020 LGS YEREL YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 LGS kapsamında yerel yerleştirme sonuçları ve öğrencilerin yerel yerleştirme tercihleri MEB tarafından incelendi. Buna göre; yerleşen öğrencilerin %49,3'ü ilk tercihlerindeki ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Yerel yerleştirme kapsamında bir ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerinde seçtikleri okullara yerleşme oranı %92'dir. Bu sonuç öğrencilerin çok büyük kısmının, ikinci bir okul türü seçme zorunluluğunun olmadığı ilk üç tercihleri kapsamında yerleştirildiğinin göstergesidir. 2019 yılında yerel yerleştirme ile liselere yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihinden birine yerleşme oranı %91 iken, öğrenci sayısında görülen önemli artışa rağmen 2020 yılında bu oran %92'ye yükselmiştir.