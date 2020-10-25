2020 KPSS ön lisans sınavı saat kaçta, ne zaman? KPSS önlisans sınavı kaç dakika? KPSS giriş belgesi alma ekranı...

KPSS ön lisans sınavı, adaylar tarafından büyük bir heyecanla beklenirken detayları da araştırılıyor. 2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. KPSS ön lisans sınav giriş belgesine ais.ösym.gov.tr adresinde erişim sağlanabiliyor. Peki 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS SINAVI 25 Ekim tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınav süresi 130 dakika.

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.