2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması

Dünya çapında doğumların sayısı ölümlerden daha fazladır. Haliyle dünyanın nüfusu her geçen gün artmaktadır. Peki 2020 güncel dünya nüfusu kaçtır, dünyada kaç insan var, dünyadaki ülkelerin nüfus sıralaması, dünya nüfusu ne kadar, kaç milyar kişi yaşıyor?

DÜNYA NÜFUSU NEDİR?

Dünya nüfusu veya dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını vermektedir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu günümüzde 7,78 milyarı geçmiştir.

Yapılan araştırmalara göre dünyada şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. Zamanla doğum ve ölümler olmuş ve şuanda canlı olarak yaşayan insan sayısının 8 milyara yaklaştığı hesaplanmıştır. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

DÜNYA NÜFUSU NASIL HESAPLANIR?

Dünya nüfusu tüm ülkelerin kendi verilerinin toplamına göre hesaplanmaktadır. Mesela İngiltere yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor, Türkiye yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor vb. bu şekilde tüm ülkeler kendi değerlerini hesaplıyor ve en sonunda hepsi toplanıyor böylelikle dünya nüfusu ortaya çıkmış oluyor. En güncel verilere vikipedi ve worldometers adreslerinden ulaşabilirsiniz.

2020 DÜNYA NÜFUSU KAÇTIR?

2020 Dünya Nüfusu Kaç Milyardır : 7.809.297.312 (7 milyar 809 milyon 297 bin 312)

2020 Eylül ayı itibariyle dünyanın güncel nüfusu 7.809.297.312 olarak hesaplanmıştır. Yani yazıyla yazarsak dünyanın toplam nüfusu güncel olarak "Yedi milyar sekiz yüz dokuz milyon iki yüz doksan yedi bin üç yüz on iki" kişidir. Güncel verilere worldometers sitesinden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak dünyada 2020 yılında doğanlar ve ölenlerin sayısı aşağıdaki gibidir.

2020 yılında doğanların sayısı (Bugüne kadar) : 94.609.582 (94 milyon 609 bin 582)

2020 yılında ölenlerin sayısı (Bugüne kadar) : 39.719.414 (39 milyon 719 bin 414)

2020 YILI GÜNCEL DÜNYA NÜFUSU KAÇ MİLYAR OLMUŞTUR?

2020 yılındaki güncel dünya nüfusu 7.8 milyar civarında olmuştur. Tam sayısı yaklaşık 7.809.297.312 civarındadır. Bu sayının önümüzdeki seneler 8 milyar olması bekleniyor.

Güncel dünya nüfusu : 7.8 milyar

3 Eylül 2020 Perşembe günü itibariyle dünya nüfusu 7.8 milyar civarında seyretmektedir. Trükiye'nin nüfusu ise güncel verilere göre 84 milyon olmuştur. Fakat Ocak ayındaki sayımlara göre bu sayı 83 milyondur.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU KAÇTIR?

Türkiye'nin nüfusu : 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997)

Türkiye'nin erkek nüfusu : 41.721.136 (41 milyon 721 bin 136)

Türkiye'nin kadın nüfusu : 41.433.861 (41 milyon 433 bin 861)

2020 yılı güncel nüfus sayımlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusu 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997) kişi olarak hesaplanmıştır.

Güncel dünya nüfusu kaçtır

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER SIRALAMASI

Eylül 2020 yılı itibariyle dünyanın en kalabalık ilk 50 ülkesi aşağıdaki gibidir.

Çin 2020 güncel nüfusu : 1.439.254.046 Hindistan 2020 güncel nüfusu : 1.380.004.385 ABD 2020 güncel nüfusu : 331.002.651 Endonezya 2020 güncel nüfusu : 273.523.615 Pakistan 2020 güncel nüfusu : 220.892.340 Brezilya 2020 güncel nüfusu : 212.559.417 Nijerya 2020 güncel nüfusu : 206.139.589 Bangladeş 2020 güncel nüfusu : 164.689.815 Rusya 2020 güncel nüfusu : 145.934.862 Meksika 2020 güncel nüfusu : 128.932.104 Japonya 2020 güncel nüfusu : 126.476.591 Etiyopya 2020 güncel nüfusu : 114.963.383 Filipinler 2020 güncel nüfusu : 109.581.078 Mısır 2020 güncel nüfusu : 102.334.404 Vietnam 2020 güncel nüfusu : 97.338.984 Kongo DC 2020 güncel nüfusu : 89.561.403 İran 2020 güncel nüfusu : 83.415.638 Türkiye 2020 güncel nüfusu : 83.154.997 Almanya 2020 güncel nüfusu : 83.149.300 Birleşik Krallık 2020 güncel nüfusu : 67.886.011 Fransa 2020 güncel nüfusu : 67.075.000 Tayland 2020 güncel nüfusu : 66.501.015 İtalya 2020 güncel nüfusu : 60.461.826 Tanzanya 2020 güncel nüfusu : 59.734.218 Güney Afrika 2020 güncel nüfusu : 59.308.690 Myanmar 2020 güncel nüfusu : 54.409.800 Kenya 2020 güncel nüfusu : 53.771.296 Güney Kore 2020 güncel nüfusu : 51.280.665 Kolombiya 2020 güncel nüfusu : 50.882.891 İspanya 2020 güncel nüfusu : 47.100.396 Uganda 2020 güncel nüfusu : 45.741.007 Arjantin 2020 güncel nüfusu : 45.195.774 Cezayir 2020 güncel nüfusu : 43.851.044 Sudan 2020 güncel nüfusu : 43.849.269 Ukrayna 2020 güncel nüfusu : 43.733.762 Irak 2020 güncel nüfusu : 40.222.493 Afganistan 2020 güncel nüfusu : 38.928.346 Polonya 2020 güncel nüfusu : 37.846.611 Kanada 2020 güncel nüfusu : 37.742.154 Fas 2020 güncel nüfusu : 36.910.560 Suudi Arabistan 2020 güncel nüfusu : 34.813.871 Özbekistan 2020 güncel nüfusu : 34.100.100 Peru 2020 güncel nüfusu : 32.971.854 Angola 2020 güncel nüfusu : 32.866.272 Malezya 2020 güncel nüfusu : 32.365.999 Mozambik 2020 güncel nüfusu : 31.255.435 Gana 2020 güncel nüfusu : 31.072.940 Yemen 2020 güncel nüfusu : 29.825.964 Nepal 2020 güncel nüfusu : 29.136.808 Venezuela 2020 güncel nüfusu : 28.435.940

Listeye göre dünyanın en çok nüfusu bulunan ilk 10 ülkesi: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Nijerya, Bangladeş, Rusya ve Meksika ülkeleridir. Türkiye ise toplamda 83 milyon nüfus ile dünyanın en kalabalık 18. ülkesi konumunda yer almaktadır.

Dünya nüfusu kaç

MİLYAR BAZINDA NÜFUSA HANGİ YILDA ULAŞILMIŞTIR?

Kilometre taşları aşağıdaki gibidir:

Dünyada 1 milyar nüfusa 1802 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 2 milyar nüfusa 1927 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 3 milyar nüfusa 1961 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 4 milyar nüfusa 1971 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 5 milyar nüfusa 1987 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 6 milyar nüfusa 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.

Dünyada 7 milyar nüfusa Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Bunlara ek olarak Birleşmiş Milletler'e (BM'ye) göre:

9,6 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır.

10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır.

12 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır.