2020 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerliğe zam geldi mi?

Bedelli askerliğe zam geldi mi, diye bekleyenlerin merakla beklediği açıklama geldi. 2020 bedelli askerlik ücretlerinin açıklamasıyla bedelli askerlik fiyatı belli oldu. İşte 2020 bedelli askerlik ücreti!

2020 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ LİRA OLDU?

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ Mİ?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

BEDELLİ ÜCRETİ 2.016 LİRA ARTTI

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ 302 EURO ARTTI

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.