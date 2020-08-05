2020 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerliğe zam geldi mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerliğe zam geldi mi?

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Vatandaşların merakla beklediği açıklamanın gelmesiyle 2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu.

2020 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerliğe zam geldi mi?
05.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:35

Bedelli askerliğe zam geldi mi, diye bekleyenlerin merakla beklediği açıklama geldi. 2020 bedelli askerlik ücretlerinin açıklamasıyla bedelli askerlik fiyatı belli oldu. İşte 2020 bedelli askerlik ücreti!

2020 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ LİRA OLDU?

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ Mİ?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

BEDELLİ ÜCRETİ 2.016 LİRA ARTTI

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ 302 EURO ARTTI

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.

İlgili Haberler

Ağustos ayı kira oranları belli oldu! İşte kira oranları ve fiyat artış miktarları
Ağustos ayı kira oranları belli oldu! İşte kira oranları ve fiyat artış miktarları
Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?
Beyrut patlamasında kaç kişi öldü? Beyrut'ta büyük patlamada kaç kişi yaralandı?
Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Ekonomi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: 2020 bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerliğe zam geldi mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 13:56:47. #1.14#
title