2020 Altın Zirve Ödülleri'nin tarihi, yeri ve sunucuları belli oldu

Türkiye'nin zirvelerinin belirlendiği ve taçlandırıldığı Altın Zirve Ödülleri özel ve görkemli gecenin sunucuları tarihi ve yeri belli oldu. 2020 Altın Zirve Ödülleri bu yıl Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay'ın sunuculuğunda ve Alia Media organizatörlüğünde 15 Eylül 2020'de Beşiktaş Etiler no 1903 mekanında sahiplerini bulacak.

İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları "ALTIN ZİRVE ÖDÜLLERİ Gecesi'nde" taçlandırılacak. Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak. Ayrıca "ÇOCUK İÇİN DEĞER" sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek.

ALİA MEDİA EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK

İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Alia Media'nın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katılacağı "ALTIN ZİRVE ÖDÜLLERİ" töreninde ödüllerini alacak. Gecede birçok ünlü sanatçı performans gösterisi sergileyecek. Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok kişi katılım sağlayacak."Altın Zirve Ödül Töreni'nin" yılın en görkemli, en prestijli töreni olacağı şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı bile. Bilindiği üzere Alia Media geçtiğimiz yıl "Altın kanat ödülleri" ödül törenini gerçekleştirmişti. Yine o gecede birbirinden ünlü sanatçılar ve markalar ödül almıştı. O muhteşem gecenin sunucusu Gökay Kalaycıoğlu şovlarıyla geceye renk katmıştı.

MUHTEŞEM GECEYİ TUĞBA ÖZAY VE GÖKAY KALAYCIOĞLU SUNACAK

2020 Altın Zirve Ödülleri bu yıl Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay'ın sunuculuğunda ve Alia Media organizatörlüğünde 15 Eylül 2020'de Beşiktaş Etiler No 1903 mekanındasahiplerini bulacak.