2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda hangi takımlar var? G grubu takımları neler?

Şampiyonlar ligi kuraları çekildi. Heyecanla beklenen kura çekimleri ardından temsilcimiz Başakşehir H grubunda yer alıyor. Diğer gruplardaki takımlar da merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi G grubuna kimler düştü şimdi onu görelim.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Juventus

Barcelona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

G GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar ligi ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacaktır. 9 Aralık tarihinde ise grup maçları sona erecektir.

BAŞAKŞEHİR HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Başakşehir 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda oynayacaktır. H grubunda; Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir takımları vardır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜM GRUPLAR VE TAKIMLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsilya

D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennais

F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H GRUBU: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir