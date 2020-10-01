2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda hangi takımlar var? G grubu takımları neler?
Şampiyonlar ligi takımları belli oldu. Çekilen kura ile birlikte toplam 32 takımın grupları belli oldu. Temsilcimiz H grubuna düştü. Peki G grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar ligi G grubu takımları nelerdir? Hep birlikte öğrenelim.
Şampiyonlar ligi kuraları çekildi. Heyecanla beklenen kura çekimleri ardından temsilcimiz Başakşehir H grubunda yer alıyor. Diğer gruplardaki takımlar da merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi G grubuna kimler düştü şimdi onu görelim.
ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros
G GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şampiyonlar ligi ilk grup maçları 20 Ekim'de oynanacaktır. 9 Aralık tarihinde ise grup maçları sona erecektir.
BAŞAKŞEHİR HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
Başakşehir 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda oynayacaktır. H grubunda; Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir takımları vardır.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜM GRUPLAR VE TAKIMLARI
A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova
B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach
C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsilya
D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland
E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennais
F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge
G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros
H GRUBU: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir