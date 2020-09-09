2020-2021 Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 Süper Lig TFF 1. Lig, 2. Lig tarihleri nedir? Maçlar seyircili mi olacak?

Koronavirüs salgını nedeni ile takvim değişikliği yaşanan ve ilk devresi seyircisiz oynanacak olan Süper Lig'de, yeni sezon için kısa zaman kaldı. Peki, maçlar nasıl olacak?

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglerde küme düşmenin olmayacağını açıklamıştı.

SÜPER LİGDE İLK HAFTA

11.09.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

12.09.2020 17:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ALANYASPOR

12.09.2020 17:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

12.09.2020 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.09.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR

13.09.2020 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.09.2020 17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

13.09.2020 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.09.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.09.2020 20:00 HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte ilk olarak futbolda daha sonra basketbolda maçlar seyircisiz olacak.