2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, Avcı: İlk Kehanet filmi kadrosunda

Turbo Turabi yeni sinema filmiyle geri dönüyor. Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak.

Çamkıran, Avcı'da süpriz ve gizemli bir karaktere hayat vererek, bundan sonra oyunculukta da iddialı olduğunu gözler önüne serecek.

Avcı: İlk Kehanet çekimleri son yılların parlayan genç ismi Onur Aldoğan'ın yönetmenliğinde bugün resmen başladı.

Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan'ın yer aldığı yapım Türkiye'de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor.

ONN Medya imzalı, ödüllü yapımcı H. Hakan Eren tarafından gerçekleştirilecek filmde, sosyal medya fenomenleri de rol alıyor.