2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis

Reklamcı Emrah Y. (33), 2 çocuk annesi Ö. Y.'ye (40), 'ünlüler de oynuyor' diyerek, para karşılığı soyunulan bir oyunda oynamasını tavsiye etmiş ve Ö.Y.'nin teklifi reddetmesi sonucu Emrah Y., Ö.Y.'ye sözlü tacizde bulunmuştu. Yaşanan olayın üzerine mağdur kadın Ö.Y.'den şikayetçi olmuştu. Zanlı, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'fuhuşa teşvik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 5 yıl süreyle ertelenen Emrah Y., 'cinsel taciz' suçundan ise beraat etti. Mağdur kadının avukatı, manevi tazminat davası da açtıklarını belirtti.

2017 yılında eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşan Ö. Y., reklamcı Emrah Y. ile bir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Emrah Y., 'çıplak oynanan bir oyundan' bahsederek, oynaması halinde çok para kazanacağını söyledi. Teklifi reddeden kadına sözlü tacizde bulunan Emrah Y. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"AJANSIM VAR, SENİ ORADA DEĞERLENDİREBİLİRİM"

Ö.Y., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evli olduğum süreçte bir güzellik salonu işletiyordum. İş yerimin reklamını verdiğim bir dergide çalışan Emrah Y. ile tanıştık. İşimi kaybettikten 7-8 yıl sonra, beni sosyal medya üzerinden aradı. Öncesinde işletmeciydim, o beni aradığında işçiydim, bunu bilerek geldi. Bana yardımcı olmak istediğini, iş bulabileceğini söyledi. Ben de çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek istiyordum, çevresinin de geniş olduğunu biliyordum, şartları uygun olan bir işi kabul edebileceğimi söyledim. Bana birlikte çalışabileceğimizi, bütün borçlarımı kapatabileceğini söyledi. Borcum olmadığını, sadece düzenli bir iş istediğimi bildirdim. Görüşelim, ajansım var, seni orada değerlendirebilirim dedi. Ben iş görüşmesi yapacağımızı düşünerek, görüştüm."

CİNSEL İÇERİKLİ OYUN TEKLİFİ

İş konuşacaklarını düşündüğünü ifade eden Ö.Y., ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Emrah'la iş bulmam konusunda yardımcı olacağını düşündüğüm için bir kafede görüşmeye gittim. 'Sakın kimseye söyleme' dedi. Saçma sapan cinsel içerikli bir oyundan bahsetti. Konu, iş konuşmasına gelemedi. Ben de cinsel içerikli bir konuşma olması nedeniyle gerildim, telefonumun kaydını açtım. Çek Cumhuriyeti'nde oynanan bir oyun olduğunu, Türkiye'de de oynandığını anlattı. Oyunda para karşılığında kıyafet çıkarılıyormuş. Bazı bölgelere dokunarak, kronometre tutularak bir rakam belirleniyormuş.

ÜNLÜLER DE OYNUYORMUŞ

Mağdur, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"'Tişörtünü çıkar sana 500 lira vereceğim' deniyormuş, kadın istediği zaman duruyormuş. Bana, 'Ben seni tanıyorsam sen bu oyundan korkunç zevk alırsın, sen çılgın bir kadınsın, senin bir şey yaptığını görmeme gerek yok ki enerjini hissediyorum, sen her türlü manyaklığı yapabilecek potansiyelde kadınsın' dedi. 'Benim ihtiyacım var borç ver' diyorlar. Niye borç vereyim? Ne gerek var? Zaten oyunu oynarsak, ben sana para vermiş olacağım' dedi. İstanbul'daki bir menajerin oyunu ünlülerin de oynadığını anlattığını söyledi. 'Bir gecede 2-3 bin lira alınabilir bu oyunla, çalışmaya gerek yok' dedi. Kimsenin duymayacağını, ünlülerin de oynadığını söyleyerek güven vermeye ve özendirmeye çalıştı."

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ö.Y.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Emrah Y. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından' da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyla dava açıldı.

Konya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Emrah Y. 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'fuhuşa teşvik' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Ö.Y'nin avukatı Ayşe Yaman, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Mahkeme fuhuşa teşvik suçundan cezalandırılmasına karar verdi, daha önce sabıkası olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz bir nevi erteleme kararı verildi. Manevi tazminat davamızı da açtık, dava devam ediyor" dedi.